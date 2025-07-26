Хоштария: Население Грузии благодарно послу ЕС, который играет важную роль в продвижении наших интересов

26.07.2025 13:44





Население Грузии благодарно послу ЕС, который играет важную роль в продвижении наших интересов. «Русская мечта» должна извиниться перед нашими партнёрами, — заявила один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



Как отметила Хоштария, заявление представителя Службы внешних связей Европейского союза изобличило во лжи «Русскую мечту».



«От имени «Коалиции за перемены» я хотела бы отреагировать на два важных международных решения наших партнёров, действие, которое, с одной стороны, выражает беспрецедентную поддержку грузинскому народу, а с другой – подчёркивает российскую природу так называемого правительства.



Во-первых, мы очень рады проведению в Грузии многонациональных учений НАТО Agile Spirit («Проворный дух»), целью которых является укрепление безопасности и оперативное реагирование на наши угрозы, защита интересов Грузии.



Во-вторых, есть очень важное заявление наших европейских партнёров, специальное заявление Европейского Союза, заявление спикера, который прямо изобличает во лжи «Русскую мечту». Они прямо говорят, что «Русская мечта» распространяет полную ложь об угрозе либерализации визового режима, подобно российским теориям заговора, как будто кто-то что-то навязывает нам. В это время наши партнёры прямо заявляют, что поддерживают территориальную целостность Грузии и европейские устремления грузинского народа. Вместе с тем, я хотела бы полностью осудить совершенно оскорбительные заявления Каладзе, также служащего России, по отношению к нашему самому большому другу, послу Евросоюза здесь. Население Грузии, подавляющее большинство которого поддерживает вступление в Европу, благодарно послу Евросоюза. Мы знаем, насколько важна его роль в отстаивании наших интересов», — заявил Хоштария.



На сайте Службы внешних действий Европейского союза опубликовано заявление пресс-спикера Службы внешних действий Европейского союза, в котором говорится: «Европейский союз категорически отрицает и осуждает дезинформацию и беспочвенные обвинения грузинских властей относительно роли Евросоюза в Грузии».







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