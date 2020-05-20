

В Грузии 30 тысяч человек зарегистрировались для получения разовой помощи в размере 300 лари

20.05.2020 18:17





Регистрацию на веб-сайте министерства здравоохранения Грузии для получения денежной компенсации в размере 300 лари (93 доллара), по данным на 12 часов в среду прошли 29 547 человек, сообщает Общественное телевидение.



Регистрация лиц, которые потеряли доход в период эпидемии коронавируса, и которым полагается денежная компенсация, началась 15 мая и продлится шесть недель.



Для получения компенсации самозанятые граждане, зарегистрированные в Службе доходов и потерявшие доход с апреля 2020 года, должны до 1 июля пройти регистрацию на веб-сайте министерства здравоохранения Грузии https://www.moh.gov.ge/



В группу самозанятых входят: частные предприниматели со статусом малого бизнеса; физические лица, которые осуществляют фиксированную налогооблагаемую деятельность; предприниматели со статусом микробизнеса; индивидуальные предприниматели. Перечисленным лицам не нужно будет предоставлять доказательства источника доходов для получения компенсации.



В заявке необходимо указать имя, фамилию и личный номер, контактные данные (фактическое место проживания и номер телефона), банковские реквизиты. Граждане, относящиеся к этим группам, получат сообщение о получении компенсации на личной странице на сайте – eservices.rs.ge



Тем, кого нет в базе Службы доходов, необходимо предоставить, к примеру, выписку из банка, справку, разрешение или лицензию, выданные местными органами власти, либо выданный юридическим лицом документ, подтверждающий доход или экономическую деятельность, а также имя, фамилию и личный номер, контактную информацию (фактический адрес проживания и номер телефона), номер банковского счета.



Те, кто зарегистрирован в Службе доходов, получат свою компенсацию в течение 10 рабочих дней после того, как будет проверена представленная ими информация.



А вот незарегистрированным гражданам придется ждать, пока Агентство по трудоустройству с рабочей группой проверит все данные и спустя две недели представит заключение межведомственной комиссии. Только после одобрения комиссией эти люди получат в течение 10 рабочих дней свою компенсацию.



Те лица, которые не имеют возможности пройти регистрацию и заполнить заявку в электронном виде, могут обратиться в сервисные центры Агентства по трудоустройству или Агентства социального обслуживания, где им помогут сотрудники центров.



Дополнительную информацию можно получить, позвонив на горячую линию Министерства здравоохранения — 1505



Детальная информация доступна на сайте https://www.moh.gov.ge/ka/news/5142/



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