Вашадзе: Требуем временного правительства, которое проведет новые выборы

26.07.2025 13:00





План из восьми пунктов - это совокупность продуманных шагов к достижению победы. В том числе, обновляем требование временного правительства. Мы требуем временного правительства, которое проведёт новые выборы. Если требования не будут удовлетворены, начнём кампанию неповиновения общенационального масштаба, — написал в письме, опубликованном пресс-службой партии, находящийся в заключении лидер партии «Стратегия Агмашеебели» Георгий Вашадзе.



«План из восьми пунктов - это совокупность продуманных шагов к достижению победы. Формула проста, если мы будем вместе, победим, потому что режим Иванишвили не сможет противостоять грузинскому народу, стоящему вместе. Остальное — вопрос времени и зависит от нашего усердия и активности.



Сила — в единстве



План победы из 8 пунктов: 1. Объединение под общим брендом, объединяемся политические партии, общественные группы и Саломе Зурабишвили под общим брендом; 2. Для нерушимости единства согласовываем правила принятия решений. В случае невозможности достижения консенсуса решение принимается большинством субъектов, входящих в объединение; принятое решение обязательно для всех; 3. Фиксируем большое преимущество в социологических исследованиях. Цель - зафиксировать большое преимущество в исследованиях - у нас есть все возможности сделать это в случае объединения; это изменит настроение людей, даст новый заряд и покажет реальную силу, альтернативу, которая больше, чем «коци»; 4. Возобновляем общенациональную кампанию. Кампания проводится как онлайн, так и очно – в Тбилиси и регионах. Цель – зарегистрировать минимум миллион сторонников в специальном аппе (программе регистрации). Приложение используется для включения в принятие решений, сообщений и координации. 5. Назначаем общее национальное собрание. Организуем и назначаем масштабное собрание – «Миллион грузин»; решающее наступление может быть 4 октября. 6. Обновляем требование о временном правительстве. Мы требуем временного правительства, которое проведет новые выборы. 7. Крайние меры в случае отказа - если требования не будут выполнены, начинаем кампанию неповиновения общенационального масштаба. Нами задумано много других шагов, о которых мы сообщим позже; 8. Назначаем новые выборы, вынудим назначить новые парламентские выборы по справедливым правилам; на новых выборах объединимся под общим брендом, названием, и грузинский народ победит с большим преимуществом!», - пишет Георгий Вашадзе.





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