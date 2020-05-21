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Турнава: Грузия обеспечит безопасный туризм
21.05.2020 15:21
Власти Грузии сделают все возможное, чтобы позиционировать страну как безопасное направление международного туризма. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
«Приезд [туристов в Грузию] будет таким же безопасным, как и прежде, когда мы управляли ситуацией. Мы делаем все для дальнейшего укрепления этого имиджа и информирования всего мира о том, что Грузия является безопасным направлением».
По словам главы Минэкономики, сегодня иностранные туристы жаждут путешествий и отдыха. И Грузия в этом контексте рассматривается как одно из самых защищенных мест. Турнава отметила, что это может стать приоритетом страны, поскольку сейчас туристы стали уделять больше внимания не только интересной среде, но и ее безопасности.
«Практически каждый день у меня телефонные звонки и онлайн-встречи с моими коллегами, как из европейских стран, так и из нашего региона и мира в целом», — добавила министр экономики. Она также отметила, что правительство работает над восстановление сферы туризма в кооперации с грузинскими медиками.
Напомним, ранее власти Грузии заявили, что с 15 июня в стране будет разрешен внутренний туризм, а с 1 июля Грузия откроет границы для иностранных туристов.
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