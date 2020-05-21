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Белорусский молочный бизнес появится в Грузии


21.05.2020   18:41


Молочный бизнес с белорусскими инвестициями появится в Грузии, заявил сегодня журналистам посол этой страны в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Объем инвестиций белорусского бизнеса в Грузию на сегодня небольшой, констатировал посол. Однако в перспективе ситуация может измениться.

"В ближайшее время откроется небольшой молочный комбинат, где будут производиться грузинские сыры. И это белорусская инвестиция", - рассказал посол.

Дипломат полагает, что этот проект в будущем продемонстрирует перспективность вложений в Грузию.

Сегодня в принципе инвестиционная активность ограничена из-за ситуации с распространением коронавируса. Кварацхелия выразил надежду, что после конца пандемии и Беларусь, и Грузия будут привлекательными для инвестиций.

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