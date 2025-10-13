|
Саакашвили: Полная делегитимация режима — единственный путь к победе
13.10.2025 20:59
«Полная делегитимация режима — единственный путь к победе. Один из главных просчетов 4 октября заключался в переоценке возможности быстрого свержения режима, убеждении себя в этом и, по всей видимости, некритическом восприятии тем, подбрасываемых членами «Мечты», — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, «на самом деле, в режиме есть внутренние колебания, но для того, чтобы это вызвало хотя бы внутренний коллапс диктатуры, необходимо собрать 400–500 тысяч человек».
«Полная внутренняя и внешняя делегитимация режима, или и то, и другое, уже произошла примерно на 80%, поэтому участие в «местных выборах» было совершенно непростительным грехом, ведь его задачей было повышение легитимности режима, в обмен на что-то (вы, наверное, знаете, что).
Есть два способа стопроцентной делегитимации режима. Дальнейшее усиление протестов и разоблачение режима на международной арене.
Это должны сделать все, кто никак не сотрудничает с режимом. У нас действительно есть для этого человеческие и интеллектуальные ресурсы», — пишет Саакашвили.
