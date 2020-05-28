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Азиатский банк развития утвердил для грузии кредит в размере 100 млн. долларов
28.05.2020 14:24
Азиатский Банк развития (ADB) утвердил кредит в размере 100 млн. долларов США в помощь правительству Грузии для остановки распространения нового коронавируса (COVID-19), смягчения его негативного воздействия на бизнес и сохранения средств к существованию для уязвимых групп, в том числе женщин и детей.
Информацию об этом распространяет Азиатский Банк развития.
«COVID-19 поставил под большой риск здравоохранение и экономику Грузии, как значительного торгового и туристического хаба. Мы выражаем полную поддержку ответным действиям Грузии на пандемию, и этот комплексный пакет будет использован на необходимые нужды в медицинской и социально-экономической областях. Он основывается на продолжающемся более десяти лет сотрудничестве в направлении фискального менеджмента и социальной зашиты, представляющих собой главные факторы пост-пандемийного оздоровления экономики», — заявил президент ADB Масацугу Асакава.
Пакет Азиатского банка развития CARES был разработан в сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими партнерами в рамках скоординированной работы по преодолению кризиса COVID-19 в Грузии.
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