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Турнава: Протоколы по деятельности сферы туризма написаны с участием этого сектора


30.05.2020   16:37


Все те протоколы, которые опубликованы для индустрии туризма, написаны вместе с этим сектором, - об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, откликаясь на установление регуляций для индустрии туризма в связи с COVID-19.

По словам Турнава, в этих регуляциях нет ничего такого, чего они не смогут сделать.

«Ввиду того, что эпидемия все еще существует и эта угроза никуда не ушла, мы должны быть внимательны, однако экономика и бизнес открываются. Все те протоколы, которые опубликованы для индустрии туризма, написаны вместе с этим сектором и там нет ничего такого, чего они не смогут осуществить. Это единственный путь, который нам даст возможность занять свое место в мире, как безопасное туристическое место», - завила Турнава.

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