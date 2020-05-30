

Турнава: Протоколы по деятельности сферы туризма написаны с участием этого сектора

30.05.2020 16:37





Все те протоколы, которые опубликованы для индустрии туризма, написаны вместе с этим сектором, - об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, откликаясь на установление регуляций для индустрии туризма в связи с COVID-19.



По словам Турнава, в этих регуляциях нет ничего такого, чего они не смогут сделать.



«Ввиду того, что эпидемия все еще существует и эта угроза никуда не ушла, мы должны быть внимательны, однако экономика и бизнес открываются. Все те протоколы, которые опубликованы для индустрии туризма, написаны вместе с этим сектором и там нет ничего такого, чего они не смогут осуществить. Это единственный путь, который нам даст возможность занять свое место в мире, как безопасное туристическое место», - завила Турнава.



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