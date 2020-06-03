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В Грузии пункты обмена валюты откроются с 8 июня
03.06.2020 12:10
По информации Национального банка Грузии (НБГ), пункты обмена валюты в стране откроются с 8 июня. НБГ призывает обменные пункты к соблюдению соответствующих рекомендаций.
«Согласно постановлению правительства Грузии, с 8 июня 2020 года на всей территории Грузии пункты обмена валюты вернутся к обычному режиму работы.
Нацбанк призывает пункты обмена валюты четко соблюдать рекомендации и советы профессионалов.
Совместными усилиями мы быстро сможем победить вирус и вернуться к обычному режиму деятельности», - отмечается в заявлении НБГ.
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