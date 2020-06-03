

В связи с пандемией ухудшились как экономические, так и фискальные прогнозы.

03.06.2020 12:58





Ожидается, что замедление экономического роста в странах-торговых партнерах Грузии повлияет на экспорт и денежные переводы страны, а наряду с продолжением глобальной неопределенности в связи с пандемией, на сокращение приток капитала или отсрочку запланированных инвестиций в экономику, — об этом говорится в документе, представленным правительством об основных бюджетных и макроэкономических параметрах страны.



Правительство отмечает, что после снижения экономической активности, по прогнозу Международного валютного фонда, ожидается что экономика Грузии сократится на 4 процента к 2020 году, однако после улучшения с четвертого квартала в течение 2021 года будет зафиксирован четырехпроцентный рост экономики.



Исполнительная власть заявляет, что в связи с пандемией ухудшились как экономические, так и фискальные прогнозы.



«По прогнозу Международного валютного фонда, потеря платежного баланса Грузии составит до 1,4 млрд долларов в течение 2020 года и 0,4 млрд долларов в течение 2021 года. В результате прогнозируемого сокращения этих экономических агрегатов потеря платежного баланса страны за текущий и следующий годы составляет 1,8 миллиарда долларов. В то же время, основная часть ухудшения финансового отчета будет финансироваться финансами, выделенными Грузии международными финансовыми организациями.



Ввиду вышесказанного, макроэкономическая политика страны в текущем периоде будет направлена на оздоровление экономики, чтобы в среднесрочной перспективе уровень развития страны вернулся к потенциальному значению и была обеспечена макроэкономическая стабильность», — отмечает правительство.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







