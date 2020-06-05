

Турнава: Туризм будет запущен, небо откроется, но при строгом соблюдении протоколов

05.06.2020 21:41





«Туризм будет запущен, небо откроется, но это будет сделано при строгом соблюдении протоколов», — заявила министр экономики Грузии Натия Турнава отвечая на вопрос о том, с какими барьерами столкнется страна после открытия грузинских аэропортов 1 июля.



По словам Натии Турнава, это скорее предосторожность, чем барьер.



«Я не назову это барьерами, это предосторожность. Мы должны быть осторожны, чтобы не ставить под угрозу эффективное управление эпидемией. Туризм будет запущен, небо откроется, но это будет сделано при строгом соблюдении протоколов. Поэтому у разных стран будет разный подход, в зависимости от их эпидемиологической ситуации», — заявила Натия Турнава.



Как отметила министр, ведутся переговоры с Израилем, Грецией, Чехией, Австрией и странами Балтии.



«Страны, где эпидемиологическая ситуация улучшится, могут быть добавлены в этот список. Мы сможем общаться с избранными странами, где эпидемиологическая ситуация почти равна Грузии, гораздо более либеральными мерами, без применения для их граждан обязательного карантина», — заявила министр экономики Натия Турнава.





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