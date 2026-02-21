Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В соцсетях обсуждают возможное появление ударных дронов в оккупированном Самачабло


21.02.2026   23:18


Профессор «Университета Грузии», политический аналитик Лаша Дзебисашвили заявил, что в оккупированном регионе Самачабло якобы приняты на вооружение ударные беспилотники с оптоволоконным управлением дальностью до 25 км.

По его словам, при таком радиусе действия под потенциальной угрозой могут оказаться:

▪️ центральная автомагистраль
▪️ города Сачхере, Каспи, Хашури, Гори, Душети, Пасанаури, Гудаури
▪️ военная база в Гори
▪️ стратегическая инфраструктура — линии электропередачи, насосные станции, газо- и нефтетранзитные объекты

Аналитик также выступил с резкой критикой оборонной политики властей, заявив о недостаточном финансировании армии, проблемах с закупками и отсутствии развития местного военного производства.

Официальных подтверждений информации о развертывании подобных систем на данный момент не опубликовано.

Тема безопасности и состояния обороноспособности страны остаётся предметом общественной дискуссии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна