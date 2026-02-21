В соцсетях обсуждают возможное появление ударных дронов в оккупированном Самачабло

21.02.2026 23:18





Профессор «Университета Грузии», политический аналитик Лаша Дзебисашвили заявил, что в оккупированном регионе Самачабло якобы приняты на вооружение ударные беспилотники с оптоволоконным управлением дальностью до 25 км.



По его словам, при таком радиусе действия под потенциальной угрозой могут оказаться:



▪️ центральная автомагистраль

▪️ города Сачхере, Каспи, Хашури, Гори, Душети, Пасанаури, Гудаури

▪️ военная база в Гори

▪️ стратегическая инфраструктура — линии электропередачи, насосные станции, газо- и нефтетранзитные объекты



Аналитик также выступил с резкой критикой оборонной политики властей, заявив о недостаточном финансировании армии, проблемах с закупками и отсутствии развития местного военного производства.



Официальных подтверждений информации о развертывании подобных систем на данный момент не опубликовано.



Тема безопасности и состояния обороноспособности страны остаётся предметом общественной дискуссии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





