|
|
|
В соцсетях обсуждают возможное появление ударных дронов в оккупированном Самачабло
21.02.2026 23:18
Профессор «Университета Грузии», политический аналитик Лаша Дзебисашвили заявил, что в оккупированном регионе Самачабло якобы приняты на вооружение ударные беспилотники с оптоволоконным управлением дальностью до 25 км.
По его словам, при таком радиусе действия под потенциальной угрозой могут оказаться:
▪️ центральная автомагистраль
▪️ города Сачхере, Каспи, Хашури, Гори, Душети, Пасанаури, Гудаури
▪️ военная база в Гори
▪️ стратегическая инфраструктура — линии электропередачи, насосные станции, газо- и нефтетранзитные объекты
Аналитик также выступил с резкой критикой оборонной политики властей, заявив о недостаточном финансировании армии, проблемах с закупками и отсутствии развития местного военного производства.
Официальных подтверждений информации о развертывании подобных систем на данный момент не опубликовано.
Тема безопасности и состояния обороноспособности страны остаётся предметом общественной дискуссии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна