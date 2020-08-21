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Назначены чартерные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Киев и Минск
21.08.2020 18:07
По информации Агентства гражданской авиации, назначены чартерные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Киев и Минск.
«Из международного аэропорта Тбилиси назначены очередные чартерные рейсы. Согласно заявкам, поданным в Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы по следующему графику:
25 августа, авиакомпания Israir, Тбилиси-Тель-Авив (вылет — 16:55, прибытие — 18:40);
27 августа, авиакомпания Belavia, Тбилиси — Минск (вылет — 03:45, прибытие — 05:45);
29 августа, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);
3 сентября, авиакомпания Belavia, Тбилиси — Минск (вылет — 03:45, прибытие — 05:45);
3 сентября, авиакомпания Yanair, Тбилиси — Киев (вылет — 10:00, прибытие — 12:00);
5 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);
6 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);
9 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);
12 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);
13 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);
15 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);
19 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);
20 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);
23 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);
26 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);
27 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);
30 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45)», — заявляют в агентстве.
Агентство гражданской авиации уже выдало необходимые разрешения авиакомпаниям на чартерные перевозки в этих направлениях.
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