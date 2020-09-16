

Турнава: Грузия эффективно воспользовалась статусом «зеленой страны»

16.09.2020 12:43





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, Грузия воспользовалась статусом «зеленой страны».



По словам министра, тот факт, что в Грузии проходит 112-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН, является первым признаком того, что в Грузии поэтапно восстановится международный туризм.



«Мы использовали этот статус максимально эффективно, но таким образом, чтобы не создавать угрозу для нашего населения. Мы очень заботимся о статусе «зеленой страны». Этот статус не означает неконтролируемость и хаос. Несмотря на то, что мы постепенно увеличили мобильность, довольно активно провели летний сезон внутреннего туризма, открыли бизнес, нам удалось, чтобы страна со статусом зеленой зоны приняла также иностранных визитеров в рамках безопасных коридорах. Кроме того, сегодняшнее мероприятие доказывает, что усилия нашей власти получили высокую оценку в мире в плане управления безопасностью, эпидситуацией в Грузии», - сказала Натия Турнава.



Министр еще раз отметила, что эпидситуация в стране полностью контролируется, и имеющийся опыт дает возможность продолжать работу экономики при локальных мерах.



«Мы перешли на т.н. этап адаптации, что означает, что мы продолжим деятельность без всеобщего карантина и ограничений для бизнеса, не будем закрывать экономику», - отметила Турнава.



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