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В августе экономика Грузии сократилась на 5,3%


30.09.2020   22:09


Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 сентября, в августе 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ВВП страны снизился на 5,3%.

«Тенденция к снижению наблюдалась практически во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности, где наблюдалась тенденция роста», — заявила Служба статистики.

За первые восемь месяцев 2020 года реальный ВВП Грузии упал на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика страны сократилась на 5,8% в июле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 7,7% в июне, на 13,5% в мае, на 16,6% в апреле и на 2,7% в марте. В феврале и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП вырос на 2,2% и 5,1%, соответственно.

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