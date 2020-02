ФСБ России потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян

Летом 2019 года ФСБ направила крупным российским интернет-сервисам письма с требованием предоставить спецслужбе доступ к данным и переписке пользователей. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке и сам документ, а также The Bell со ссылкой на трех собеседников в интернет-компаниях, передает РБК.



Речь идет о десятке сервисов, которые включены в реестр операторов распространения информации (ОРИ): «Авито», RuTube, «Хабр» и другие. Из письма, которое цитирует издание, следует, что спецслужба потребовала от компаний «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [оперативно-технических мероприятий ФСБ] к информационной системе», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть быть готовыми к передаче ключей для дешифровки трафика.



«Медуза» и The Bell отмечают, что право на такие условия ФСБ дает «закон Яровой».



По данным источника The Bell в компании, входящей в число ОРИ, сервисы взаимодействуют с ФСБ, и как минимум часть компаний установила необходимое оборудование. Кроме того, собеседник издания утверждает, что в ноябре 2019 года ФСБ направила участникам реестра еще одно письмо с приглашением встретиться на Лубянке для разъяснений тем, кто еще не поставил оборудование.



Реестр ОРИ существует с 2015 года, в него входят более 200 сервисов. По закону отказ предоставить ключи шифрования является административным нарушением, который предполагает штраф в размере до 1 млн руб. При этом денежное наказание не избавляет от обязанности передать спецслужбе ключи. В случае неисполнения этого требования Роскомнадзор может попросить суд заблокировать сервис. Такая ситуация произошла с мессенджером Telegram, который официально запрещен в России с апреля 2018 года.



Кроме того, в 2019 году ФСБ попросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян говорил РБК, что решение проблемы «действительно есть», но отказался раскрыть подробности.



