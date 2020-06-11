

Грузия дополнительно закупит «Джавелины»

11.06.2020 18:47





Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin — 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявил глава Минобороны.



Комментируя процесс укрепления обороноспособности страны, министерство отметило, что, по решению главы ведомства Ираклия Гарибашвили, «произойдет дополнительная закупка противотанковых систем «Джавелин».



Также, отмечает министерство, произойдет модернизация зенитных ракетных систем, обновится авиапарк, в том числе самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24.



В ноябре прошлого года Грузия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на три годы. Предыдущее было заключено в 2016 году. По нему американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением.



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