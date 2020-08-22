

В Тбилиси похитили и избили мужчину – задержаны пять человек

22.08.2020 17:03





Пять человек задержаны в Аджарии по обвинению в незаконном лишении свободы – задержанные похитили мужчину с целью сведения счетов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Среди обвиняемых 28-летний Г.Г., 40-летний К.С., 20-летний Г.Г., 39-летний Г.К. и 36-летний А.М..



Следствие установило, что в Тбилиси трое молодых людей избили 37-летнего О.К.. Нападавшие заявились в дом, где временно проживал мужчина. В ведомстве также отмечают, что причиной разборок послужил произошедший в прошлом конфликт, а нападение было спланировано из мести.



После избиения, угрожая О.К. ножом, его усадили в машину, принадлежащую одному из фигурантов, и вывезли в Кобулети. Там мужчину передали четвертому обвиняемому – Г.К.. На своем автомобиле он должен был доставить пострадавшего в село Квирике Кобулетского муниципалитета.



Во время движения машину остановили полицейские. На месте были задержаны четверо человек, а еще один – через несколько часов.



В качестве вещественного доказательства изъят нож. На стоянку полицейского управления также отогнали два автомобиля, принадлежащих обвиняемым.



Следствие продолжается по пункту «а» и «е» части 3 статьи 143 УК Грузии – незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит от семи до 10 лет тюрьмы.



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