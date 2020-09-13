

Житель Тбилиси выдал себя за священника, чтобы получить интимные фото школьницы

13.09.2020 11:29





Полицейские задержали 36-летнего жителя Тбилиси, который выдал себя за священнослужителя, чтобы заполучить интимные фото несовершеннолетней. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие установило, что путем обмана обвиняемый вынудил подростка отправить ему снимки, «отражающие ее личную жизнь». В какой-то момент школьница решила прекратить телефонную переписку. Тогда лже-священник стал угрожать ей публикацией ранее отправленных снимков в интернете.



Мужчина был задержан на основании судебного постановления.



МВД продолжает следствие по части 1 статьи 157 УК Грузии – нарушение тайны личной жизни, незаконное получение информации о тайне личной жизни, ее хранение-распространение. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



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