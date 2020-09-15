

Гражданин России задержан по обвинению в предумышенном убийстве

15.09.2020 22:35





Во время конфликта, произошедшего на территории, прилегающей к пограничному пункту пропуска «Дарьял», убиты два человека.



По информации МВД Грузии, сотрудники Департамента полиции Мцхета-Мтианети задержали в Казбеги гражданина Российской Федерации В.Г. 1980 года рождения по обвинению в предумышенном убийстве.



«Следствием установлено, что 14 сентября текущего года, на территории, прилегающей к пропускному пункту «Дарьял», в ходе конфликта, возникшего в результате словесной перепалки, гражданин с двойным гражданством (РФ и Грузии), А.М. 1981 года рождения нанес телесные повреждения отцу задержанного В.Г. – А.Г 1956 года рождения, от которых тот скончался. После этого, сын погибшего А.Г. – В.Г. из мести холодным оружием и тупым предметом нанес А.М. телесные повреждения, приведшие к его смерти. Полиция задержала В.Г. через несколько часов после случившегося, по горячим следам. Расследование ведется по факту умышленного убийства по статье 108 УК Грузии.



Преступление предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет», - говорится в сообщении МВД.



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