

Министр ВД Грузии встретился с главой Гражданской гвардии Испании

15.09.2020 23:19





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 15 сентября в Тбилиси принял генерального директора Гражданской гвардии Испании Марию Гамес Гамес. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и согласовали планы на будущее.



По сообщению МВД Грузии, на встрече особо была отмечена успешная деятельность атташе полиции двух стран.



В ходе визита испанского гостя заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе и Мария Гамес Гамес подписали меморандум о создании совместной аналитической группы по организованной преступности, что «еще больше укрепит совместные усилия сторон по борьбе с организованной преступностью».



По информации Гражданской гвардии Испании, группа будет работать по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью и охватит такие сферы, как торговля наркотиками, оружием и людьми, а также незаконная иммиграция, киберпреступность и преступления против собственности.





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