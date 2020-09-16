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У военнослужащего II сенакской бригады подтвердился коронавирус
16.09.2020 14:32
У военнослужащего II сенакской бригады после пребывания в Батуми подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет Министерство обороны Грузии.
По их информации, военнослужащий находился в Аджарии в период увольнительной, и в связи с нахождением в эпидопасном очаге, перед допуском на военную базу был обследован по установленному протоколу.
Кроме того, как заявляют в ведомстве, он не контактировал с личным составом, находящимся в воинской части. Соответственно, не возникло необходимости объявлять карантин на территории части.
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