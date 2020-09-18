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Двое грузин затеяли перестрелку в одном из одесских ресторанов


18.09.2020   23:34


По меньшей мере двое грузин получили ранения из травматического оружие в результате перестрелки, которую они устроили в одном из одесских ресторанов, сообщает frontnews.eu.

Как сообщает СТРАНА со ссылкой на собственные источники в СБУ, раненные мужчины являются известными в Одессе членами "банды воров-барсеточников".

"Ситуация была такая. Сидели сотрудники СБУ в ресторане Арарат на Гагаринском плато возле Аркадии. Рядом с ними начали драться и стрелять в друг друга бандиты. Кавказцы-барсеточники", - отметил собеседник издания.

Кроме того, в пресс-службе областной полиции отметили, что врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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