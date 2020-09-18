|
|
|
Двое грузин затеяли перестрелку в одном из одесских ресторанов
18.09.2020 23:34
По меньшей мере двое грузин получили ранения из травматического оружие в результате перестрелки, которую они устроили в одном из одесских ресторанов, сообщает frontnews.eu.
Как сообщает СТРАНА со ссылкой на собственные источники в СБУ, раненные мужчины являются известными в Одессе членами "банды воров-барсеточников".
"Ситуация была такая. Сидели сотрудники СБУ в ресторане Арарат на Гагаринском плато возле Аркадии. Рядом с ними начали драться и стрелять в друг друга бандиты. Кавказцы-барсеточники", - отметил собеседник издания.
Кроме того, в пресс-службе областной полиции отметили, что врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.
По факту стрельбы начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна