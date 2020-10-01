

Визиты кораблей НАТО в порты Грузии примут более интенсивный характер - глава МИД

01.10.2020 12:07





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что в ходе состоявшихся в Брюсселе 29-30 сентября встреч главы грузинского правительства Георгия Гахария с руководством как Евросоюза, так и НАТО, одной из главных тем был процесс укрепления безопасности региона.



По словам Залкалиани, которого цитирует пресс-служба администрации грузинского правительства, на встрече в штаб-квартире Североатлантического альянса было отмечено, что необходимо "больше НАТО в Грузии".



"В контексте безопасности Черного моря в течение последнего периода мы увидели различные портовые визиты (кораблей НАТО в порты Грузии), что в будущем примет еще более интенсивный характер", - сказал министр, отметив, что в нынешнем году в Грузии состоялись беспрецедентные военные учения под эгидой НАТО, что также продолжится в будущем.



По мнению главы грузинского внешнеполитического ведомства, это значительно приблизит Грузию к окончательному политическому решению по вступлению в НАТО.



Залкалиани сообщил и о том, что ожидается обновление предоставленного Грузии в 2014 году так называемого Существенного пакета мер и инициатив (Substantial NATO-Georgia Package - SNGP), направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и совместимости с членами Североатлантического альянса, что, по его словам, также является практическим шагом к окончательной интеграции.



Накануне в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Грузии заявил на пресс-конференции, что Грузия является "одним из самых важных партнеров альянса".



"Мы очень тесно сотрудничаем в сфере безопасности и других направлениях, включая миссию в Афганистане и проведение совместных учений", - отметил он.



Генсек НАТО сообщил, что на встрече с главой грузинского правительства обсуждались вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией в сфере безопасности Черного моря. По его словам, все члены НАТО согласны с необходимостью усиления этого сотрудничества. Это, как отметил Столтенберг, касается и обмена данными радаров о воздушной обстановке, и проведения совместных учений и других процессов в Черном море.



Между тем, Столтенберг призвал Грузию приложить еще больше усилий в вопросах развития демократии и выразил надежду, что парламентские выборы, запланированные на 31 октября текущего года, "пройдут по высшим международным стандартам".



По словам генсека НАТО, прогресс в этом направлении поможет Грузии еще больше сблизиться с альянсом и подготовиться к вступлению.



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