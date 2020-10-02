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Граждане Турции подделывали грузинские права, дипломы и удостоверения личности


02.10.2020   18:15


Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали двоих граждан Турции по обвинению в подделке официальных документов и акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что обвиняемые изготовили два экземпляра поддельных водительских удостоверений. Фальшивые документы они продали за 300 долларов в Аджарии.

У граждан Турции изъяли технику, использовавшуюся для изготовления поддельных документов: полиграфическое оборудование и материалы, поддельные акцизные марки на табачные изделия, водительские права и удостоверения личности на имя разных лиц, дипломы об окончании вузов и школьные аттестаты.

Следствие начато по части 1 статьи 362 и части 2 статьи 200 УК Грузии. Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

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