

Неизвестные перерезали в Грузии интернет-кабели, идущие в Армению

02.10.2020 22:03





Управление полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел начало расследование повреждений оптоволоконных кабелей международного значения в Дманисском и Марнеульском районах. В обоих случаях соответствующие службы отреагировали быстро. К этому времени проблема решена, и подключение к Интернету работает нормально.



Следствие установило, что в ночь на 29 сентября 2020 года в районе опоры кабелей, расположенных в районе села Орозмани в Дманиси, принадлежащих ООО «Волоконно-оптическая телекоммуникационная сеть», неизвестные лица обрезали и украли оптоволоконные кабели, принадлежащие компании, соединяющие Европу и Азию, по маршруту Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения. Об этом в полицию сообщил представитель компании 30 сентября 2020 года, примерно через 3 часа после повреждения.



Отделение Дманисского района расследует факт по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии. По материалам уголовного дела, расследуемого Марнеульским районным отделением, 28 сентября 2020 года компания «Силкнет» получила сообщение о повреждении оптоволоконного кабеля «Силкнет» в селе Садахло. Прибыв на место происшествия, представители компании увидели, что оптоволоконный кабель, проходящий через водный канал, был перерезан. Этот кабель обеспечивает доступ в Интернет для местного населения, а также подключен к Республике Армения. По факту расследуется часть 1 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии.



Департамент полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел активно расследует повреждения оптоволоконных кабелей международного значения в Дманисском и Марнеульском районах. Также интенсивно проводятся оперативно-розыскные работы по выявлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.



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