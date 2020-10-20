

Украина построит две военно-морские базы для защиты Черноморского региона

20.10.2020 12:23





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».



"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - заявил Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.



По его словам, власти строят армию, которая не позволит отдать территории Украины, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность. "Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - заявил Зеленский.



Президент отметил, что здесь речь идет не о мести, а о справедливости.



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