

В Тбилиси, на улице Сараджишвили произошло убийство

23.10.2020 15:51





По информации очевидца, в Авчала, в том месте, где в машине найден мертвым мужчина средних лет, стреляли, приблизительно, пять раз.



По его словам, выстрелы прозвучали один за другим.



«Стрельбы была слышна около часа назад. Выстрелы прозвучали один за другим. Я был дома. Больше ничего не знаю. Прозвучало, приблизительно, 5 выстрелов», - заявляет очевидец.



Для справки, в тбилисском поселении Авчала в машине найден мертвым мужчина. Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование начато по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.



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