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В Тбилиси, на улице Сараджишвили произошло убийство
23.10.2020 15:51
По информации очевидца, в Авчала, в том месте, где в машине найден мертвым мужчина средних лет, стреляли, приблизительно, пять раз.
По его словам, выстрелы прозвучали один за другим.
«Стрельбы была слышна около часа назад. Выстрелы прозвучали один за другим. Я был дома. Больше ничего не знаю. Прозвучало, приблизительно, 5 выстрелов», - заявляет очевидец.
Для справки, в тбилисском поселении Авчала в машине найден мертвым мужчина. Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование начато по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.
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