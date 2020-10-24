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Один человек задержан по делу об ограблении инкассатора в Кобулети


24.10.2020   16:54


Сотрудники Кобулетского районного управления Департамента полиции Аджарии Министерства ВД раскрыли факт ограбления инкассатора в Кобулети.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, следствие установило, что 22 октября этого года неподалеку сервисного центра «Банка Грузии» в Кобулети обвиняемый напал на инкассатора ООО «Дайрект дебит Джорджия», у которого вырвал, применив насилие, деньги, принадлежащие этой же компании – до 55 000 лари и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали Г.М. в Кобулети. В результате обыска в его доме полиция изъяла в качестве вещественного доказательства награбленную сумму. Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 178 УК Грузии. По обвинению в грабеже задержан Г.М., 1986 года рождения.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет.

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