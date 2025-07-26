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Сын Софи Лорен обвенчался с грузинской избранницей в Грузии


26.07.2025   17:06


Известный дирижер Карло Понти, сын всемирно известной актрисы Софи Лорен, обвенчался в грузинской церкви со своей избранницей Мариам Шарманашвили.

Пара намерена сыграть две свадьбы — в Грузии и в Женеве.

До венчания невеста отпраздновала «девичник» в одном из грузинских ресторанов под открытым небом.

Вторая свадьба должна состояться в сентябре этого года — в Женеве, на которой будет присутствовать и Софи Лорен. Туда пара перенесла и официальную часть бракосочетания, по словам Шарманашвили.

«Карло — бесконечно добрый, прямолинейный и благородный человек. У него потрясающий юмор, и поэтому с ним трудно заскучать, самое главное, он всегда точно знает, что мне нужно и что делает меня счастливой», — рассказала Мариам.


Источник: SOVA
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