Директор Культурного центра муниципалитета Лентехи арестована по обвинению в получении взятки в 20 тыс лари

26.07.2025 17:18





Директор Культурного центра имени Джокии Мешвелиани мэрии муниципалитета Лентехи Натия Сванидзе арестована по обвинению в получении взятки.



Как было заявлено на брифинге в Следственной службе Министерства финансов, обвиняемая требовала взятку в размере 20 тысяч лари.



Следствие установило, что Н.С. выполняла публичные функции от имени муниципалитета Лентехи, в ведении которого находился Культурный центр и один из его коллективов. С целью получения взятки в крупном размере обвиняемая потребовала у одного из лиц, заинтересованных в организации концертной программы и аренде зала на 10 дней, 20 000 лари. По просьбе задержанного 5 000 лари должны были быть официально переведены на счет А(А)И, а 15 000 лари – ему. Для сокрытия преступного умысла Н.С. составил два договора: один на аренду помещения, а другой – на проведение фиктивного концерта. Н.С. был задержан за получение запрошенной суммы в размере 7 000 лари. Расследование ведётся по статье 338, части 1 Уголовного кодекса Грузии. Часть 1 предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.



«Расследование активно продолжается с целью выявления других должностных лиц муниципалитета, которые могут быть причастны к преступлению. Следственная служба призывает всех граждан уважать Конституцию и законы Грузии. В противном случае будут приняты самые строгие меры, особенно по фактам хищения бюджетных средств и коррупции», — отмечалось на брифинге.





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