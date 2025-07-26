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Коалиция НПО ОБСЕ призывает обеспечить немедленный гуманитарный доступ к украинцам на КПП «Дарьял»
26.07.2025 17:10
Коалиция общественных организаций и групп из стран региона ОБСЕ «Платформа гражданской солидарности» призывает обеспечить гуманитарный доступ к гражданам Украины на КПП «Дарьял».
Правозащитники отметили, что глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на грузино-российской границе — на КПП «Дарьял» (Верхний Ларс), где в «тяжелых условиях находятся депортированные из РФ граждане Украины».
Отмечается, что в буферной зоне находятся в том числе бывшие заключенные и лица из уязвимых групп — у них нет доступа к нормальным жилищным условиям, питанию, медпомощи, юридической защите и связи.
«На 21 июля 2025 года 95 человек, включая 7 женщин, находились в переполненном и неподготовленном помещении, рассчитанном на 18 мест», — подчеркнули гражданские организации.
Среди них — бывшие украинские заключенные, граждане Украины, осужденные российскими судами как на оккупированных территориях, так и в самой РФ и граждане Украины, проживавшие в России и не имеющие судимостей, но получившие судебные решения о принудительной депортации.
Среди представителей уязвимых групп — беженцам с оккупированных территорий Украины, лица, подвергшиеся политически мотивированному преследованию в России и лица с ограниченными возможностями.
Гражданская платформа подчеркивает, что подобное обращение нарушает:
• Европейскую конвенцию по правам человека (статьи 3 и 5);
• Всеобщую декларацию прав человека (статьи 5, 7, 13).
А также — гуманитарные стандарты, обязательные для стран-членов Совета Европы, включая Грузию, которая несет ответственность за условия содержания на своей территории.
Гражданская платформа ОБСЕ призывает:
• обеспечить немедленный гуманитарный доступ к гражданам Украины на границе, включая визиты Красного Креста и ООН;
• организовать международный мониторинг процесса возвращения украинцев из Верхнего Ларса в Украину;
• улучшить условия пребывания в пункте пропуска: питание, медпомощь, жилье;
• обеспечить прямой или альтернативный маршрут возвращения депортируемых в Украину (включая границы с Беларусью).
Также правозащитники обратились к генсеку ООН, чтобы он:
• оказал дипломатическое давление на власти Грузии;
• инициировал меры Комитета ООН против пыток, включая правовую оценку ситуации и запросы к правительству Грузии;
• применил чрезвычайные процедуры в рамках международного права».
Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает таких граждан как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.
Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.
Грузинская сторона предложила Украине переправить ее граждан через воздух или морским путем, однако из Киева решения к моменту написания новости не последовало.
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