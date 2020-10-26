

«Главный канал» раскрыл имя грабителя «Банка Грузии» в Зугдиди

26.10.2020 13:48





По информации Генерального директора «Главного канала», человеком, напавшим на «Банк Грузии» в Зугдиди является военнослужащий Бадри Эсебуа. По его же словам, ему удалось уйти из окружения в ходе спецоперации силовиков.



«Спецоперация была проведена и закончилась неудачно, окруженный террорист, как ни назови его, вооруженный нападавший, захватчик заложников и так далее, сбежал. Я сказал Министерству внутренних дел, написал госпоже Гиоргобиани (пресс-служба СГБ - ред.) и сообщил, что я больше не могу скрывать информацию, если у вас есть что сказать сейчас, скажите мне, если будет что-то в этом проблематично, что я выйду и поговорю. Там так написано – я знаю, что Эмебуа от вас сбежал, - да, Эсебуа сбежал» - говорит Ника Гварамия.



По информации Ники Гварамия, Бадри Эсебуа родился в 1988 году и служит во втором батальоне Сенакской бригады, там же, где служит «фейковый заложник» Давид Хвиблиани.



Как рассказывает источник агентства «Ньюпост», Эсебуа является координатором «Грузинской мечты». Согласно списку избирателей ЦИК, Эсебуа зарегистрирован по адресу: в селе Алерткари Зугдидского муниципалитета, по адресу улица Руставели, 9.



Кто стоит за Эсебуа, и по чьему указанию была проведена операция по ограблению банка, неизвестно. По информации Ники Гварамия, «заложник» Давид Хвиблиани служит вместе с нападавшим Бадри Эсебуа.



«Телефон Эсебуа был включен сегодня, и на месте, в Сенаки прибыло отделение по пеленгу и спецназ, поймали сигнал этого телефона - спецназ вошел в лес, вперед вошла группа пеленга, спецназ расположился в лесу и провели окружение, но операция провалилась - заложник сбежал. У нас есть имя и фамилия информатора, от которого была получена информация, который является из «Лесных братьев» (действовавшая в Абхазии партизанская группировка - ред.), но сейчас мы не собираемся его раскрывать – передвижение грабитель заметил лишь в конце, он вообще разобрал телефон и соответственно группа пеленга потеряла сигнал, и работа спецназа потеряла смысл», - говорит Ника Гварамия.



Напомним, что 21 октября вооруженный грабитель ворвался в здание Банка Грузии около 14: 30 и взял в заложники 43 человека.



Ворвавшийся в банк вооруженный человек потребовал полмиллиона долларов, которые и получил. Следует отметить, что по информации «Главного канала», он реально взял не полмиллиона, а 4 миллиона долларов.





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