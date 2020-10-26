

МВД подтверждает, что налетчиком на «Банк Грузии» в Зугдиди был Бадри Эсебуа

26.10.2020 20:33





МВД Грузии подтверждает, что совершившим вооруженное вторжение в "Банк Грузии" в Зугдиди является Бадри Эсебуа. Его имя было названо накануне генеральным директором "Главного канала". Власти до сих пор не подтверждали данную информацию.



Как отметил представитель МВД Владимир Борцвадзе, грабитель был идентифицирован в первый же день. При этом он подтверждает, что правоохранители "сталкивались с проблемами" в процессе его поимки. Он также опроверг информацию о том, что Эсебуа удалось несколько раз сбежать от правоохранителей и назвал это целенаправленной провокацией.



Между тем, "Главный канал" сегодня заявлял, что власти пытались найти "козла отпущения" и выставить виновным других лиц, в связи с чем им пришлось назвать уже имя грабителя несмотря на то, что МВД просило СМИ не публиковать его.



Главный редактор "Главного канала" заявляет, что в доме Эсебуа прошли обыски. Было обнаружено место, где он скрывался, однако, по словам Ники Гварамия, Эсебуа вновь удалось сбежать.





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