

Турецкие спасатели спасли 3-летнюю девочку, находившуюся под завалами 65 часов

02.11.2020 12:25





Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.



Отмечается, что девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.



Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.



Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.



По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.



Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.



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