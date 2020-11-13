

Бен Ходжес: США должны усилить инфраструктуру в Грузии

13.11.2020 14:29





Соединенные Штаты должны увеличить воздушную, морскую и военную инфраструктуру Грузии. Об этом в издании «EuropeTime» сообщил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.



По словам Ходжеса, США должны продемонстрировать, что этот регион важен для них, и они продолжают сотрудничество в направлении безопасности.



«Это самый важный стратегический вопрос. Отразится ли появление России в Нагорном Карабахе на том коридоре, который должен связать Европу с Евразией. С большой долей вероятности присутствие российских военных будет представлять угрозу для этих проектов. Кроме того, значение российской военной базы в Армении растет, соответственно, Грузия и ее партнеры, например, США, должны обратить на это внимание. Было бы хорошо, если бы США увеличили свою военную инфраструктуру в Грузии, особенно в воздушном и морском компоненте. Это часть соперничества больших государств (держав). Необходимо продемонстрировать, что этот регион важен для нас и что мы продолжим сотрудничество в направлении безопасности», - заявляет Ходжес.



В интервью Ходжес оценивает нагорнокарабахское соглашение и текущую ситуацию. По его словам, российские миротворцы в Нагорном Карабахе выглядят как оккупанты.



«Я рад, что вижу прекращение боевых действий и убийств, особенно мирных граждан. Я рад, что при поддержке Турции Азербайджан принял такое решение. Я надеюсь, что соглашение будет продолжено, и обе стороны будут с уважением относится к этому соглашению. Но я думаю, что есть и другие страны, которые могли бы предоставить силы по поддержанию мира вместо Кремля. Я считаю, что российские силы, которые там сегодня расположены (дислоцированы), больше похожи на оккупантов, чем на миротворцев… подобных тем, что есть в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии», - говорит Бен Ходжес.





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