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В Азербайджане и Грузии пройдет онлайн Кубок Шелкового пути по блиц-шахматам
21.05.2020 16:59
При содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Шахматной федерации Азербайджана, Шахматной федерации Грузии и при организации SOCAR пройдет Международный кубок Шелкового пути по блиц-шахматам в режиме онлайн.
Как сообщили Report в Федерации, по инициативе вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махира Мамедова турнир будет посвящен 26 мая - Дню независимости Грузии, 28 мая - Дню Республики в Азербайджане.
Основная цель проведения соревнований - развитие спортивных связей между двумя странами в праздничные для Азербайджана и Грузии дни, сохранение игровой практики шахматистов в период пандемии, а также пропаганда шахмат.
Турнир пройдет на виртуальной игровой платформе playchess.com. Всего в состязании примут участие 50 шахматистов. Общий призовой фонд соревнований составляет 20 тысяч евро.
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