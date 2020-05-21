

В Азербайджане и Грузии пройдет онлайн Кубок Шелкового пути по блиц-шахматам

21.05.2020 16:59





При содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Шахматной федерации Азербайджана, Шахматной федерации Грузии и при организации SOCAR пройдет Международный кубок Шелкового пути по блиц-шахматам в режиме онлайн.



Как сообщили Report в Федерации, по инициативе вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махира Мамедова турнир будет посвящен 26 мая - Дню независимости Грузии, 28 мая - Дню Республики в Азербайджане.



Основная цель проведения соревнований - развитие спортивных связей между двумя странами в праздничные для Азербайджана и Грузии дни, сохранение игровой практики шахматистов в период пандемии, а также пропаганда шахмат.



Турнир пройдет на виртуальной игровой платформе playchess.com. Всего в состязании примут участие 50 шахматистов. Общий призовой фонд соревнований составляет 20 тысяч евро.



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