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Бочоришвили провела прощальную встречу с послом Израиля
30.07.2025 17:33
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Государства Израиль в Грузии Хадас Мейтсад.
На встрече стороны еще раз подчеркнули тесную историческую дружбу между Грузией и Израилем, основанную на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве, обсудили актуальные вопросы существующего партнерства между странами.
С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Мака Бочоришвили поблагодарила посла за значительный вклад в укрепление отношений между Грузией и Израилем и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.
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