Бочоришвили провела прощальную встречу с послом Израиля

30.07.2025 17:33





Министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Государства Израиль в Грузии Хадас Мейтсад.



На встрече стороны еще раз подчеркнули тесную историческую дружбу между Грузией и Израилем, основанную на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве, обсудили актуальные вопросы существующего партнерства между странами.



С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате.



Мака Бочоришвили поблагодарила посла за значительный вклад в укрепление отношений между Грузией и Израилем и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.





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