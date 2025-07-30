Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили провела прощальную встречу с послом Израиля


30.07.2025   17:33


Министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Государства Израиль в Грузии Хадас Мейтсад.

На встрече стороны еще раз подчеркнули тесную историческую дружбу между Грузией и Израилем, основанную на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве, обсудили актуальные вопросы существующего партнерства между странами.

С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Мака Бочоришвили поблагодарила посла за значительный вклад в укрепление отношений между Грузией и Израилем и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна