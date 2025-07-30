Рауфоглу: Отличные новости для закона MEGOBARI! Одна из трех блокировок в Сенате снята

30.07.2025 17:30





Как сообщает журналист Лекс Рауфоглу, одно из трёх препятствий, наложенных на Закон MEGOBARI в Сенате США, снято.



«Это отличная новость для Закона MEGOBARI! Источники сообщают, что одно из трёх препятствий в Сенате снято! Мы движемся вперёд!» — пишет Рауфоглу в социальных сетях.



Закон MEGOBARI — это двухпартийная инициатива, направленная на снижение влияния России в Грузии, сдерживание антизападных сил и поддержку демократии. Он предусматривает санкции против лиц, которые, по мнению США, препятствуют демократическим процессам в Грузии.



Ранее Рауфоглу заявлял, что три сенатора выступили против принятия данного законопроекта без рассмотрения в Сенате.





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