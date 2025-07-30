«Реальной причиной моего пребывания здесь является личная месть» — Гиорги Бачиашвили

30.07.2025 17:01





В Тбилисском апелляционном суде рассматривается дело Георгия Бачиашвили, который обжалует решение Тбилисского городского суда. Ранее суд признал его виновным по так называемому «делу о биткойнах» и приговорил к 11 годам лишения свободы.



«Этот процесс начался два года назад, когда в стране еще сохранялась демократия. Но затем всё превратилось в месть. Я отказался участвовать в антизападной пропаганде. У меня нет ни капли доверия к правосудию — в стране не осталось ни одного государственного института, которому я доверял бы. Это преследование — попытка политического заказа.

Я не заключённый, я — пленник, с точки зрения любого международного законодательства.



Из тюрьмы в Ксани ко мне специально привезли палача. Он вошёл в камеру, начал оскорблять и избивать меня, угрожал стеклом, разбил мне голову, порезал руку и нанес множество других травм. До сих пор нам не показали ни одной записи с камер. Меня даже не признали потерпевшим.



Позже я рассказал, как именно меня вывезли обратно в Грузию после бегства.



Я захотел покинуть страну, когда получил письмо с угрозой: «в тюрьме тебя раздавят».



В самолете меня ждал Андрей Оханашвили — я был укутан в мешок. Я — не заключённый, я — пленник. Всё, что говорят о белых кроссовках и футболке — ложь. По этому делу никто не был допрошен, никакие процедуры не проводились. В моем похищении были замешаны СГБ и авиакомпания Airzena.



В тюрьме из Ксани меня снова избивал тот же палач — зашёл в камеру, начал ругаться, избил меня стеклом, разбил голову.

Вы [обратился к судье] старше меня и, наверное, хорошо помните времена «Мхедриони» — так вот нынешняя система под руководством этого господина [имеется в виду прокурор], к сожалению, и при участии ваших коллег — это «Мхедриони» XXI века. И я сегодня — похищенный, заключённый, подвергшийся пыткам, только ради того, чтобы Иванишвили каким-то образом вымогал у меня деньги.



Мои судебные заседания были закрыты. Суд лишил меня права на последнее слово. Мое мнение не интересовало суд.

В тюрьме меня лишили связи с внешним миром. Мне запретили связываться с адвокатами, чтобы я не смог позвонить и рассказать, что происходит. Также мне не дали возможности обратиться к народному защитнику.



В больнице мои симптомы не были зафиксированы. Прокурор же заявляет, что это не имеет отношения к делу. Так же считает и этот суд — вы все подготовились заранее, перенесли процесс, потом снова его назначили, моему адвокату пришлось возвращаться из-за границы. Дайте нам время подготовиться.



Никогда против меня не было осуществлено правосудие», — заявил Георгий Бачиашвили.



После вступительного слова Бачиашвили защита подала ходатайство, которое судья удовлетворил. В результате Георгий Бачиашвили даст показания перед судом.



Напомним, что это первое заседание суда, на котором СМИ разрешили съемку после длительного запрета. Заседание снимают телекомпании «Первый канал» и «Имеди».





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