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Майя Санду: Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове
30.07.2025 13:13
Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове, - указанное заявление сделала президент Молдовы Майя Санду.
«Российская Федерация хочет с осени получить контроль на республикой и готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы», - заявила Санду.
По её словам, самой большой угрозой для парламентских выборов, которые назначены на сентябрь, является избирательная коррупция и нелегальное внешнее финансирование со стороны России.
Напомним, что парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября текущего года.
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