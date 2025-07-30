Майя Санду: Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове

30.07.2025 13:13





Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове, - указанное заявление сделала президент Молдовы Майя Санду.



«Российская Федерация хочет с осени получить контроль на республикой и готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы», - заявила Санду.



По её словам, самой большой угрозой для парламентских выборов, которые назначены на сентябрь, является избирательная коррупция и нелегальное внешнее финансирование со стороны России.



Напомним, что парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября текущего года.





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