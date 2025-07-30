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Майя Санду: Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове


30.07.2025   13:13


Россия готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы в Молдове, - указанное заявление сделала президент Молдовы Майя Санду.

«Российская Федерация хочет с осени получить контроль на республикой и готовится к беспрецедентному вмешательству в парламентские выборы», - заявила Санду.

По её словам, самой большой угрозой для парламентских выборов, которые назначены на сентябрь, является избирательная коррупция и нелегальное внешнее финансирование со стороны России.

Напомним, что парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября текущего года.


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