Федерация баскетбола Грузии продлила контракт с сербским специалистом Александром Джикичем

30.07.2025 18:08





Контракт главного тренера сборной Грузии по баскетболу Александра Джикича продлен на два года.



Согласно новому контракту, сербский специалист будет тренировать сборную Грузии до 30 сентября 2027 года.



Соответственно, Александр Джикич возглавит сборную Грузии в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года, который стартует в ноябре этого года.



Отборочные матчи чемпионата мира продлятся до февраля 2027 года, после чего, в августе-сентябре 2027 года, в Дохе, столице Катара, состоится финальный этап.



В случае попадания на чемпионат мира, Джикич возглавит нашу команду.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





