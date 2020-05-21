Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Греции за грабеж задержаны девять граждан Грузии


21.05.2020   18:26


В Греции задержаны девять грузин за ограбление, сообщают греческие СМИ.

По имеющейся информации, они сообща грабили квартиры в разных районах Аттики. Среди задержанных одна женщина.

Все задержанные обвиняются за повторное нарушение закона, ограбление и членство в криминальной группировке. О других подробностях не сообщается.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна