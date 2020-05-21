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В Греции за грабеж задержаны девять граждан Грузии
21.05.2020 18:26
В Греции задержаны девять грузин за ограбление, сообщают греческие СМИ.
По имеющейся информации, они сообща грабили квартиры в разных районах Аттики. Среди задержанных одна женщина.
Все задержанные обвиняются за повторное нарушение закона, ограбление и членство в криминальной группировке. О других подробностях не сообщается.
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