

В Греции за грабеж задержаны девять граждан Грузии

21.05.2020 18:26





В Греции задержаны девять грузин за ограбление, сообщают греческие СМИ.



По имеющейся информации, они сообща грабили квартиры в разных районах Аттики. Среди задержанных одна женщина.



Все задержанные обвиняются за повторное нарушение закона, ограбление и членство в криминальной группировке. О других подробностях не сообщается.





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