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Два гражданина Грузии попали в украинский санкционный список
04.08.2025 11:01
Зеленский ввел санкции в отношении капитанов российского «теневого флота». В списке 94 человека из России, Индии, Китая, Бангладеш, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Грузии. Срок действия санкций, которые включают запрет на въезд на территорию Украины и замораживание имеющихся активов - 10 лет.
От Грузии в списке некие Каха Борчхадзе (19 января 1989 года рождения) и Ираклий Цинцадзе (25 ноября 1975 года рождения).
Подробностей о лицах из санкционного списка не указано, но предположительно, в основном, это моряки.
В соцсетях вычислили одного из граждан Грузии - пишут, что Каха Борчхадзе является капитаном, нанятым кипрской судоходной компанией Sparta Shipmanagement.
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