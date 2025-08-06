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В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа
06.08.2025 17:43
В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она длилась чуть больше двух с половиной часов и, предположительно, была посвящена ультиматуму президента США Дональда Трампа, выдвинутому Москве.
Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США будет «в ярости», если визит Уиткоффа не принесёт никаких результатов.
Встреча Путина с Уиткоффом в Москве стала пятой за полгода. Она могла быть самой короткой из всех, подсчитало издание «Агентство».
Никаких подробностей о встрече сразу по её завершении стороны не представили, пресс-конференции по итогам не было.
Встречавший Уиткоффа в аэропорту Внуково спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров написал в соцсети X, что «диалог [между странами] восторжествует».
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