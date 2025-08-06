Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа


06.08.2025   17:43


В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она длилась чуть больше двух с половиной часов и, предположительно, была посвящена ультиматуму президента США Дональда Трампа, выдвинутому Москве.

Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США будет «в ярости», если визит Уиткоффа не принесёт никаких результатов.

Встреча Путина с Уиткоффом в Москве стала пятой за полгода. Она могла быть самой короткой из всех, подсчитало издание «Агентство».

Никаких подробностей о встрече сразу по её завершении стороны не представили, пресс-конференции по итогам не было.

Встречавший Уиткоффа в аэропорту Внуково спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров написал в соцсети X, что «диалог [между странами] восторжествует».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна