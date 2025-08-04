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В Украине погиб ещё один грузинский боец


04.08.2025   22:09


В Украине погиб ещё один грузинский боец, Михаил Шедания.

Он был гражданином Украины и служил в полку «Азов». Боец будет доставлен на родину и похоронен в Грузии.

Михаил Шедания стал 86-м грузинским бойцом, погибшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.


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