В Украине погиб ещё один грузинский боец

04.08.2025 22:09





В Украине погиб ещё один грузинский боец, Михаил Шедания.



Он был гражданином Украины и служил в полку «Азов». Боец будет доставлен на родину и похоронен в Грузии.



Михаил Шедания стал 86-м грузинским бойцом, погибшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





