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В административном здании в Сигнахи произошел взрыв
29.10.2020 14:02
Неизвестные устроили взрыв в административном здании в селе Нукриани Сигнахского района.
По словам местных жителей, в результате взрыва повреждена дверь административного здания, выбиты окна.
По сообщению односельчан, поврежден также установленный в здании банкомат.
На месте происшествия работают криминалисты.
Расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за повреждение или уничтожение вещи.
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