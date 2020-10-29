

В административном здании в Сигнахи произошел взрыв

29.10.2020 14:02





Неизвестные устроили взрыв в административном здании в селе Нукриани Сигнахского района.



По словам местных жителей, в результате взрыва повреждена дверь административного здания, выбиты окна.



По сообщению односельчан, поврежден также установленный в здании банкомат.



На месте происшествия работают криминалисты.



Расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за повреждение или уничтожение вещи.



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