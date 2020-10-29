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В административном здании в Сигнахи произошел взрыв


29.10.2020   14:02


Неизвестные устроили взрыв в административном здании в селе Нукриани Сигнахского района.

По словам местных жителей, в результате взрыва повреждена дверь административного здания, выбиты окна.

По сообщению односельчан, поврежден также установленный в здании банкомат.

На месте происшествия работают криминалисты.

Расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за повреждение или уничтожение вещи.

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