

Будет ли продлено чрезвычайное положение - гражданский сектор требует его отмены

06.05.2020 17:53





Чтобы спасти экономику страны, демократию и, прежде всего, граждан от голода, политическая оппозиция и гражданский сектор требуют от команды Бидзины Иванишвили отмены чрезвычайного положения.



«Грузинская мечта» же заговорила о продлении ограничений. Правящая команда не исключает возможности продления чрезвычайного положения, но так, что это не помешает предстоящим выборам.



А оппоненты властей полагают, что именно нанесение ущербу оппозиции это то, от чего получит выгоду Иванишвили, продлевая ограничения на основании эпидемической ситуации. Оппозиционные партии заявляют, что этим «Грузинская мечта» мешает их предвыборной кампании.



Правящая сила пока не спешит отказываться от увеличившейся власти, а активность оппозиции по отмене этого чрезвычайного положения, называет искусственными и популистскими.



Напомним, что в стране с 21 марта действует чрезвычайное положение, а с 31 марта объявлен всеобщий карантин и комендантский час. Гражданам были введены определенные ограничения. Среди которых, по всей стране с 21:00 вечера до 06:00 утра запрещено движение транспортных средств и пешеходов. С 15 апреля были закрыты четыре крупных города - сегодня открылись Кутаиси и Батуми.



Первый случай заражения вирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.



Всемирная организация здравоохранения объявила этот вирус пандемией 11 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







