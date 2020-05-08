

Мэрия Тбилиси озеленит склон Мтацминды на деньги Иванишвили

08.05.2020 18:27





Мэрия Тбилиси начинает проект восстановления лесного ландшафта на склоне горы Мтацминда, в рамках которого будет озеленена территория площадью примерно 700 гектаров.



Инициатива будет реализована при финансировании фонда «Карту», принадлежащего миллиардеру и лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Всего фонд выделил на проект 16 миллионов лари (более 5 миллионов долларов).



«Сегодня я хотел бы сообщить вам, что в рамках соглашения с фондом «Карту» мэрия Тбилиси запускает проект по восстановлению склона Мтацминда в центре столицы, который предусматривает полное восстановление лесного ландшафта», — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации инициативы.



Каладзе отдельно поблагодарил Иванишвили и его семью за помощь, отметив, что проект по озеленению Мтацминда особенно важен на фоне серьезных проблем с экологией в Тбилиси.



По словам мэра, формировать ландшафт они будут таким образом, чтобы склон горы оставался зеленым круглый год. Там планируется высадить хвойные и лиственные деревья, а также кустарники.



Каладзе сообщил, что в 2020 году запланирован целый ряд проектов, которые помогут улучшить ситуацию с экологией в Тбилиси. Мэр обещает, что общественность об этих инициативах будут информировать постепенно.



«Тбилиси обладает потенциалом, чтобы стать одним из самых зеленых городов Европы, и я вас уверяю, что Тбилиси обязательно будет городом, наполненным жизнью, красотой и зеленью», — сказал он.



Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, также отметил, что проект по озеленению Мтацминда поможет улучшить качество воздуха в столице.



«Мы знаем, что главная экологическая проблема Тбилиси связана с качеством воздуха. В значительной степени это связано с отсутствием зеленых насаждений. Новый эндемичный лес площадью 700 гектар, с одной стороны, изменит облик нашего города, а с другой – сильно повлияет на окружающую среду и воздух», — сказал Давиташвили.



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