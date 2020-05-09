

Гоциридзе: Иванишвили решил повторить свой любимый «трюк»

09.05.2020 16:00





Иванишвили, видимо, решил повторить свой любимый «трюк» и отказаться от выполнения соглашения, - об этом председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе заявил «IPN», откликнувшись на сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии касательно политзаключенных.



По словам Гоциридзе, заявление Гахария проясняет, что «Грузинская мечта» не намерена ни менять избирательную систему, ни освобождать политзаключенных.



«В условиях пандемии коронавируса, когда мир переключился на глобальные, жизненно важные вопросы, Иванишвил, видимо, решил снова повторить свой любимый «трюк» и отказаться от выполнения соглашения. Как видно из сегодняшнего заявления его представителя Георгия Гахария, они собираются отказаться от перехода к избирательной системе 120/30 и оставить политзаключенных в тюрьме. Выборы, проведенные в такой ситуации, не будут легитимными», - сказал Гоциридзе.



Напомним, сегодня премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в Грузии политзаключенных не существует.



«В Грузии политзаключенных не существует, точка! В Грузии не существует политического правосудия, еще одна точка. Что касается взятых обязательств, государство выполнит все те обязательства, которые взяло перед своими стратегическими партнерами, выполнит все», - заявил Гахария.



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